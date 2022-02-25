В работе Сбера, Райффайзенбанка и ВТБ произошел серьезный сбой

Сбой в работе Сбера, Райффайзенбанка и ВТБ произошел в России. На неполадки пожаловались пользователи сервиса Downdetector, который следит за подобными инцидентами на популярных площадках.

Клиенты банков не могут войти в свои личные кабинеты в приложениях. Система предлагает им попробовать повторить попытку позже или найти место, где лучше ловит интернет. Некоторые граждане столкнулись с проблемами при переводе денежных средств.

Запад начал активно вводить санкции против российских банков, компаний и граждан из-за обострения ситуации на Украине. Россия была вынуждена начать военную спецоперацию для помощи Донбассу.