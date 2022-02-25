Депутат Швыткин заверил, что Россия ответит ВСУ за обстрел Белгородской области

Военнослужащих Украины, которые выпустили снаряды по семи домам в Белгородской области ждет неотвратимое наказание. Об этом «Политике Сегодня» заявил зампредседателя комитета по обороне в Госдуме Юрий Швыткин. Он убежден, что российские специалисты уже вычислили исходные координаты «противников» и готовятся к их нейтрализации.

«Понятно, что идет активная фаза военной операции наших вооруженных сил. При этом носит такой характер, чтобы ни в коем случае не пострадало мирное гражданское население. Но подобного рода разрыв снарядов говорят о том, что ВС Украины, которые как раз носят неонацистский характер, без разбора поражают территорию нашу в том числе, у них нет избирательности: военные цели или гражданские. Им все равно», – подчеркнул депутат.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что боеприпасы, запущенные с территории Украины, повредили семь жилых домов. Жителей переселили в гостиницы.

«Это еще раз подчеркивает их [ВСУ] пакостный и неонацистский характер. Уверен, что органы местного самоуправления и военнослужащие делают все возможное для эвакуации населения и своевременного оказания психологической и медицинской помощи», — заключил депутат.

Как сообщили за заседании оперштаба Белгородской области, в регионе усилены антитеррористические меры в больницах, школах, детсадах, учреждениях социальной защиты и объектах жизнеобеспечения. Наготове генераторы на случай перебоев с электроэнергией. Дефицита продуктов питания и ГСМ в регионе нет.

24 февраля Россия начала военизированную спецоперацию по денацификации Украины и защите ДНР и ЛНР. Удары наносятся только по объектам инфраструктуры, мирному населению угрозы нет, подчеркивали в Минобороны РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что «никто не собирается нападать на народ Украины». Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВСУ сложит оружие.