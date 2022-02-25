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Депутат Швыткин заверил, что Россия ответит ВСУ за обстрел Белгородской области

Россия
Депутат Швыткин заверил, что Россия ответит ВСУ за обстрел Белгородской области

Военнослужащих Украины, которые выпустили снаряды по семи домам в Белгородской области ждет неотвратимое наказание. Об этом «Политике Сегодня» заявил зампредседателя комитета по обороне в Госдуме Юрий Швыткин. Он убежден, что российские специалисты уже вычислили исходные координаты «противников» и готовятся к их нейтрализации.

«Понятно, что идет активная фаза военной операции наших вооруженных сил. При этом носит такой характер, чтобы ни в коем случае не пострадало мирное гражданское население. Но подобного рода разрыв снарядов говорят о том, что ВС Украины, которые как раз носят неонацистский характер, без разбора поражают территорию нашу в том числе, у них нет избирательности: военные цели или гражданские. Им все равно», – подчеркнул депутат.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что боеприпасы, запущенные с территории Украины, повредили семь жилых домов. Жителей переселили в гостиницы.

«Это еще раз подчеркивает их [ВСУ] пакостный и неонацистский характер. Уверен, что органы местного самоуправления и военнослужащие делают все возможное для эвакуации населения и своевременного оказания психологической и медицинской помощи», — заключил депутат. 

Как сообщили за заседании оперштаба Белгородской области, в регионе усилены антитеррористические меры в больницах, школах, детсадах, учреждениях социальной защиты и объектах жизнеобеспечения. Наготове генераторы на случай перебоев с электроэнергией. Дефицита продуктов питания и ГСМ в регионе нет. 

24 февраля Россия начала военизированную спецоперацию по денацификации Украины и защите ДНР и ЛНР. Удары наносятся только по объектам инфраструктуры, мирному населению угрозы нет, подчеркивали в Минобороны РФ. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что «никто не собирается нападать на народ Украины». Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВСУ сложит оружие. 

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