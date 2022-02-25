Финал Лиги чемпионов-2021/22 не состоится в Санкт-Петербурге

Финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге не состоится. Информацию подтвердил официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА).

Финал главного клубного турнира Старого света в мае 2022 года примет Париж. Матч пройдет на «Стад де Франс» 28 мая. На данный момент нет точной информации, сможет ли Петербург в ближайшее время рассчитывать на проведение финала Лиги чемпионов. Ситуация должна проясниться в течение следующих нескольких дней.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл вничью на выезде с мадридском «Атлетико». Счет в первом тайме открыл форвард «матрасников» Жоау Феликс. Во втором отрезке матча нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга восстановил статус-кво.