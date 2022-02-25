Суд перенес рассмотрение жалобы Милова по иску Пригожина на март

Второй кассационный суд общей юрисдикции накануне провел заседание по рассмотрению жалобы блогера Владимира Милова на решение по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

Милов не явился на слушание, которое состоялось 24 февраля. В связи с отсутствием сведений о надлежащем уведомлении ответчика о дате и времени заседания инстанция решила отложить слушание на 15 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Юридическая служба компании "Конкорд" уведомляет, 24 февраля состоялось заседание Второго кассационного суда общей юрисдикции по рассмотрению жалобы Владимира Милова по делу 02-1856/2021», — говорится в сообщении.

Ответчик подал жалобу на решение суда по иску Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ранее суд оставил решение без изменения, не удовлетворив апелляционную жалобу Милова.

Ранее юристы компании «Конкорд» выразили надежду, что Милов понесет суровое наказание по всей строгости российского законодательство за распространение клеветы. Правоохранители возбуждали в отношении блогера уголовное дело по соответствующей статье.