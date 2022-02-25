Лавров: Запад закрывает глаза на преступления украинского режима против мирного населения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны оправдывают украинский режим и становятся на сторону Киева в саботаже Минских соглашений.

Лавров уверен, что Запад по-прежнему остается на стороне киевских властей. Выбор западных стран дает понимание того, что они поддерживают преступления против мирного населения.

«Запад выгораживает украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что целью этих действий является не оккупация, а денацификация и демилитаризация страны. Российский лидер назвал эти меры вынужденными.