Ограничения Росавиации на полеты британских самолетов не коснутся текущих рейсов

Введенные Росавиацией ограничения на полеты британских самолетов в воздушном пространстве России не коснутся выполняемых на данный момент рейсов.

Росавиация ранее приняла решение запретить воздушным судам Великобритании использовать российское небо, в том числе и для транзитных перелетов. Однако данное нововведение не распространяется на те самолеты, которые сейчас находятся в воздушном пространстве страны. Им разрешено долететь до пункта назначения. Новые ограничения начнут действовать в отношении всех последующих авиарейсов.

Власти Великобритании ранее ввели санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот» на фоне событий в Донбассе и на Украине, запретив ее деятельность на территории страны. В связи с этим авиаперевозчику пришлось отменить ряд перелетов.