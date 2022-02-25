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Силы территориальной обороны Украины начали призывать несовершеннолетних

Россия
Силы территориальной обороны Украины начали призывать несовершеннолетних

Сегодня Украине нужны все. Такое заявление сделал командующий Сил территориальной обороны Юрий Галушкин.

Видимо под всеми он имел ввиду и стариков, и даже несовершеннолетних, так как представители сил ТрО сняли все возрастные ограничения для вступления.

«Все процедуры вступления в ТрО упрощены. Возьмите только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет. Если у вас возникнут проблемы на месте, обратитесь к этому официальному заявлению», — гласит объявление.

Напомним, противостоять военной операции ВС РФ на Украине планируют не только ТрО, но и отряд добровольцев из местного ЛГБТ-движения. О намерении «биться за свою землю» заявили в ЛИГА — крупной украинской ЛГБТ-организации, однако желающих выступить против российских войск пока нет.

Уточним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий», а также призвал украинских военных сложить оружие и разойтись по домам.

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