Силы территориальной обороны Украины начали призывать несовершеннолетних

Сегодня Украине нужны все. Такое заявление сделал командующий Сил территориальной обороны Юрий Галушкин.

Видимо под всеми он имел ввиду и стариков, и даже несовершеннолетних, так как представители сил ТрО сняли все возрастные ограничения для вступления.

«Все процедуры вступления в ТрО упрощены. Возьмите только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет. Если у вас возникнут проблемы на месте, обратитесь к этому официальному заявлению», — гласит объявление.

Напомним, противостоять военной операции ВС РФ на Украине планируют не только ТрО, но и отряд добровольцев из местного ЛГБТ-движения. О намерении «биться за свою землю» заявили в ЛИГА — крупной украинской ЛГБТ-организации, однако желающих выступить против российских войск пока нет.

Уточним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий», а также призвал украинских военных сложить оружие и разойтись по домам.