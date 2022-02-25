Росавиация закрыла воздушное пространство России для британских самолетов

Воздушное пространство над Россией закрыто для полетов британских самолетов, сообщила Росавиация. Это зеркальные меры в ответ на действия Великобритании в отношении «Аэрофлота».

Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение закрыть небо для британских лайнеров, в том числе и транзитных. Ранее Росавиация предложила авиационным властям Великобритании провести консультацию в рамках межправительственного соглашения о воздушных перевозках, заключенного между двумя странами. Однако российская сторона получила отказ.

Решение Лондона об отзыве лицензии на осуществление полетов у российского «Аэрофлота» ставит под сомнение данные договоренности. Росавиация приняла ответные меры, действие которых началось 25 февраля в 11:00 по московскому времени.