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Росавиация закрыла воздушное пространство России для британских самолетов

Общество
Росавиация закрыла воздушное пространство России для британских самолетов

Воздушное пространство над Россией закрыто для полетов британских самолетов, сообщила Росавиация. Это зеркальные меры в ответ на действия Великобритании в отношении «Аэрофлота».

Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение закрыть небо для британских лайнеров, в том числе и транзитных. Ранее Росавиация предложила авиационным властям Великобритании провести консультацию в рамках межправительственного соглашения о воздушных перевозках, заключенного между двумя странами. Однако российская сторона получила отказ.

Решение Лондона об отзыве лицензии на осуществление полетов у российского «Аэрофлота» ставит под сомнение данные договоренности. Росавиация приняла ответные меры, действие которых началось 25 февраля в 11:00 по московскому времени.

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