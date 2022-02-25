Грузия отказалась присоединиться к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что местные власти не намерены поддерживать санкции США и Европы, введенные против России.

По словам Гарибашвили, Грузия не поддерживает финансовые и экономические антироссийские санкции Запада. По словам премьер-министра, обострение ситуации на Украине повлияет на мировое сообщество. Также он уточнил, что власти поддержат лишь те санкции, которые не причинят ущерб Грузии и ее экономике.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объяснил, что данная мера была вынужденной. В ответ на это против РФ был выдвинут пакет санкций со стороны Запада.