Премьер-министр Швеции Андерссон: Зеленский выступал на экстренном саммите ЕС из бункера

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на экстренном саммите Евросоюза в ночь на 25 февраля. По словам премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, глава государства общался с участниками видеоконференции из бункера или подвала.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР независимыми республиками. В минувший четверг глава РФ объявил о начале военной спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны, а также защиты русскоговорящего населения Донбасса.

В ближайшее время в Москве состоится встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра ДНР.