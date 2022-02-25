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Спикер парламента Крыма Константинов предложил Украине сформировать новую власть

Политика
Спикер парламента Крыма Константинов предложил Украине сформировать новую власть

Украине следует провести сформировать новую власть и провести референдум с определением границ. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Политик выступал перед депутатами на сессии. По его словам, будущее Украины связано с юридическим закреплением соблюдения прав национальных общин и отказом от националистической идеологии.

«События на Украине на следующем этапе должны развиваться по такому сценарию: объединение всех здоровых сил, формирование новой власти, проведение референдума на территории Украины с определением реальных границ государства», — отметил спикер крымского парламента.

Константинов подчеркнул, что перед судом должны предстать все преступники, которые причастны к убийству журналистов, политиков и несогласных с националистической идеологией.

Ранее стало известно, что группа депутатов Верховной рады призвали президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным. Причиной стала ситуация вокруг Донбасса.

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