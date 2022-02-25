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Министр финансов ФРГ заявил о «полной блокаде» российских банков

Экономика
Министр финансов ФРГ заявил о «полной блокаде» российских банков

Власти Германии намерены заблокировать большую часть транзакций через российские финансовые организации, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Он подчеркнул, что ФРГ намерена практически полностью прекратить вести бизнес с Россией. При этом Берлин оставит право на отдельные переводы через банки этой страны, включая оплату газа, а также операции между компаниями в Германии.

Из-за обострения ситуации на Украине санкции в отношении крупных банков РФ ранее ввели США и Великобритания. Центробанк России подчеркивает, что все финансовые организации заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования.

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