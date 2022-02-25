«Йокерит» отказался участвовать в плей-офф Кубка Гагарина по политическим мотивам

Финский клуб «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина в связи с обострением геополитической обстановки из-за ситуации на Украине.

Менеджмент команды из Хельсинки уже направили соответствующее письмо в адрес руководства КХЛ на имя президента организации Алексея Морозова. В свою очередь, функционер подчеркнул, что это решение является сугубо политическим:

«Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона 2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами Лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими».

Финская команда присоединилась к КХЛ в 2014 году при содействии российских бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, лучшим достижением «шутов» является выход в 1/4 финала Кубка Гагарина в сезонах 2014/2015 и 2017/2018.

Напомним, ранее эстонский баскетбольный клуб «Калев» снялся с чемпионата Единой лиги ВТБ.