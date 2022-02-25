Микронезия объявила о разрыве дипломатических отношений с РФ

Федеративные Штаты Микронезии объявили о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне ситуации с Украиной.

«Федеративные Штаты Микронезии не останутся в стороне и не будут молчать, выражая свою глубокую озабоченность этими неоправданными актами агрессии», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Микронезии.

24 февраля Россия начала военизированную спецоперацию по демилитаризации Украины и защите ДНР и ЛНР, независимость которых признала 21 февраля. Подчеркивается, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры Украины.

В Минобороны РФ утром 25 февраля сообщили, что за сутки выведены из строя 11 военных аэродромов, сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих. Они будут отпущены домой после стабилизации обстановки, подчеркнули в ведомстве. Также взята под контроль Чернобыльская АЭС во избежание провокаций ВСУ. Персонал станции продолжает обслуживать объекты в штатном режиме.

Федеративные Штаты Микронезии находятся в северо-западной части Океании, в архипелаге Каролинских островов, на расстоянии около 4000 км к юго-западу от Гавайских островов. Представляют собой государство, состоящее из 607 мелких островов, 40 из которых имеют значительные размеры.