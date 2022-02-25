Украинские пограничники оставили пост на границе с Крымом и перешли на сторону России

В Сети появился ролик с украинскими пограничниками, которые отказались нести службу на КПП крымского полуострова. Военнослужащие присоединились к российской стороне.

Пограничники отметили, что ситуация в стране не устроила многих военнослужащих. Многие из них остались забыты командованием сразу после начала военной операции на территории Украины. При этом некоторым служащим было не более 20 лет. В Сети появилось видео, где пограничники отказались от службы и перешли на сторону России.

Отношения между Россией и Украиной обострились во время ужесточения конфликта в Донбассе. Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства отметил, что эта мера оказалась необходимой ради защиты мирного населения от геноцида.