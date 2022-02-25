Экономист Томчиак заявил о зависимости Чехии от поставок российского газа

Чехия без российского газа продержится около 40 дней. Такое заявление сделал экономист Борис Томчиак в интервью газете Lidovsky.

По мнению эксперта, запуск российской специальной военной операции на Украине очень негативно скажется на экономике европейских стран в ближайшем будущем. Европа не имеет достаточных запасов голубого топлива, а энергетические компании попросту не смогут полностью наполнить газохранилища за лето. Экономист уверен, что это приведет к рекордному росту цен на газ уже этой зимой.

«Хранилища заполнены на рекордно низком уровне, и если в ближайшие месяцы не удастся их наполнить в достаточной мере, то есть больше, чем прошлой осенью, то у Чехии и всей Европы возникнет серьезная проблема», — пояснил Томчиак.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, большая часть чешского газа поставлена российскими компаниями или закуплены через посредников у России, а значит и отказаться от поставок из РФ не выйдет:

«Конечно, потребовалось бы время, и нам было бы трудно найти адекватные альтернативы».

Напомним, что этой зимой поставки российского газа в Европу значительно сократились — РФ сосредоточилась на своем внутреннем рынке, а также на клиентах из Азии. Сразу после этого запасы газа в европейских странах снизились до критических отметок.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об увеличении стоимости голубого топлива в десять раз.