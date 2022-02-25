Специализированный дом ребенка в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают массированный обстрел окрестностей Донецка. Власти республики сообщили о повреждении при артобстреле здания специализированного дома ребенка.

Бойцы ВСУ обстреляли здание специализированного дома ребенка в Донецке. Очевидцы утверждают, что здание учреждения получило повреждения. Народная милиция республики пока не обладает информацией о возможных пострадавших.

Часом ранее представители республики сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, что бойцы Вооруженных сил Украины применили тяжелое вооружение по трем населенным пунктам. В Горловке снаряд влетел в здание школы и убил двух учителей.