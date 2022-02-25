Военный эксперт Василеску объяснил особенности российской стратегии на Украине

Российская операция по принуждению Украины к миру стратегически разделена на этапы. Первый из них — завоевание господства в воздухе — прошел для Вооруженных сил РФ успешно. Об этом заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.

Он объяснил, что российские военнослужащие заблокировали возможности ПВО и авиации противника с помощью генераторов интенсивных помех. Таким образом украинские радары были выведены из строя.

«Не имея возможности собирать информацию, украинские РЛС (радиолокационные станции – Прим. Ред.), используемые для обнаружения воздушных целей, были подавлены российскими [противорадиолокационными] ракетами вместе с РЛС управления ПВО», — объяснил Василеску.

ПолитРоссия /

Специалист добавил, что это же произошло и с украинскими центрами управления авиацией. Однако ключевой частью этапа, с его слов, стало уничтожение российскими ВВС ударных беспилотников ВСУ. Эксперт высказал мнение, что основными мишенями оказались турецкие БПЛА Bayraktar TB2.

После этого военнослужащие РФ смогли беспрепятственно нанести удары по основным объектам инфраструктуры ВСУ. Кроме того, захват воздушного пространства позволил не только отражать атаки со стороны Украины, но и удерживать другие иностранные государства от вмешательства.

Василеску резюмировал, что следующим этапом скорее всего будет десантная операция для «взятия в кольцо» корпусов ВСУ, находящихся на территории Донбасса.