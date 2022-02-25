«Как бы поступил Израиль?». Сенатор Климов объяснил взятие Чернобыля под контроль РФ

Миссия российских миротворцев на Украине заключается не в «демонстрации» силы, а в обеспечении собственной безопасности, в том числе ядерной. Об этом «Политике Сегодня» заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Сенатор объяснил, что с этой целью напрямую связано взятие под контроль российских сил территории атомной электростанции в Чернобыле, о чем сегодня сообщили в министерстве обороны РФ.

Планы по созданию на Украине ядерного оружия за счет выработки плутония из топлива Чернобыльской АЭС — не домыслы России, а реально существующая возможность, подчеркнул Климов.

На прошлой неделе, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не работает, а потому Украина вправе рассчитывать на ядерное оружие.

«Мы знаем, сколько времени необходимо для того, чтобы это [ядерное оружие] сделать с учетом реального состояния украинской науки и техники на сегодняшний день. Мы знаем о наличии их носителей. Мы что должны ждать, когда это произойдет?» – подчеркнул Климов.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Российский сенатор предположил, что будь на месте России дружественный американцам Израиль, мировая реакция на его действия была бы в корне другой.

«Вот представьте себе, как бы поступил Израиль, если бы кто-то сказал, что готовит ядерное оружие для уничтожения государства Израиль. Догадываетесь, как они поступят? Причем никаких санкций им за это не последует, как ни странно. А нам что сообщили за последние несколько дней?» – возмутился собеседник «ПС».

К слову, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид накануне осудил спецоперацию России по защите Донбасса и заявил о готовности страны оказать гуманитарную помощь украинским жителям.

wikipedia.org / Ingmar Runge / CC BY-SA 3.0

24 февраля Россия начала военизированную спецоперацию по защите ЛДНР и демилитаризации Украины. Подчеркивается, что угрозы для мирного населения нет. ВС РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.

США и ЕС ввели санкции в отношении российских политиков, журналистов, банков, крупных корпораций и авиакомпаний.