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«Как бы поступил Израиль?» Сенатор Климов объяснил взятие Чернобыля под контроль РФ

Политика
«Как бы поступил Израиль?» Сенатор Климов объяснил взятие Чернобыля под контроль РФ

Миссия российских миротворцев на Украине заключается не в «демонстрации» силы, а в обеспечении собственной безопасности, в том числе ядерной. Об этом «Политике Сегодня» заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Сенатор объяснил, что с этой целью напрямую связано взятие под контроль российских сил территории атомной электростанции в Чернобыле, о чем сегодня сообщили в министерстве обороны РФ.

Планы по созданию на Украине ядерного оружия за счет выработки плутония из топлива Чернобыльской АЭС — не домыслы России, а реально существующая возможность, подчеркнул Климов. 

На прошлой неделе, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не работает, а потому Украина вправе рассчитывать на ядерное оружие. 

«Мы знаем, сколько времени необходимо для того, чтобы это [ядерное оружие] сделать с учетом реального состояния украинской науки и техники на сегодняшний день. Мы знаем о наличии их носителей. Мы что должны ждать, когда это произойдет?» – подчеркнул Климов.

«Как бы поступил Израиль?». Сенатор Климов объяснил взятие Чернобыля под контроль РФ
council.gov.ru  / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Российский сенатор предположил, что будь на месте России дружественный американцам Израиль, мировая реакция на его действия была бы в корне другой.

«Вот представьте себе, как бы поступил Израиль, если бы кто-то сказал, что готовит ядерное оружие для уничтожения государства Израиль. Догадываетесь, как они поступят? Причем никаких санкций им за это не последует, как ни странно. А нам что сообщили за последние несколько дней?» – возмутился собеседник «ПС».

К слову, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид накануне осудил спецоперацию России по защите Донбасса и заявил о готовности страны оказать гуманитарную помощь украинским жителям.

«Как бы поступил Израиль?». Сенатор Климов объяснил взятие Чернобыля под контроль РФ
wikipedia.org  / Ingmar Runge / CC BY-SA 3.0

24 февраля Россия начала военизированную спецоперацию по защите ЛДНР и демилитаризации Украины. Подчеркивается, что угрозы для мирного населения нет. ВС РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.  

США и ЕС ввели санкции в отношении российских политиков, журналистов, банков, крупных корпораций и авиакомпаний. 

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