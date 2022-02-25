В офисе президента Украины заявили о готовности к переговорам с РФ об отказе от НАТО

Украина готова к переговорам с Россией об отказе от планов по вступлению в НАТО, но в ответ на получение гарантий безопасности. Об этом сказано в заявлении главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, пишет РБК.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», — заявил Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам сообщил, что Украину поддерживают в ЕС и в США, но никто не собирается воевать на ее стороне.

«Мы остаемся наедине в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся. Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы. Я спросил у двадцати семи лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Прямо спросил. Все боятся», — сказал Зеленский.

24 февраля Россия начала военизированную спецоперацию по демилитаризации Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры.

После госпереворота 2014 года Украина провозгласила новый курс - на вступление в НАТО и в ЕС. До этого момента, с распада СССР, страна имела внеблоковый статус.