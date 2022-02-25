Жители Киева услышали звуки сирен противовоздушной обороны ранним утром

Трансляция Reuters зафиксировала ранним утром в пятницу срабатывание сирен гражданской обороны в Киеве. Инцидент произошел предположительно в Дарницком районе украинской столицы.

Агентство Reuters вело включение с площади Независимости в Киеве. На трансляции четко слышны звуки сирен противовоздушной обороны, раздавшихся в городе ранним утром 25 февраля.

Аналогичные сообщения приходят и из других регионов Украины. Киевляне слышали звуки сирен гражданской обороны и днем ранее, 24 февраля. Тогда видео из столицы Украины было опубликовано Telegram-каналом «Комсомольской Правды».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением по поводу проведения специальной военной операции на Донбассе. Ее цель, по словам главы государства, в принуждении Украины к демилитаризации и денацификации.