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Жители Киева услышали звуки сирен противовоздушной обороны ранним утром

Общество
Жители Киева услышали звуки сирен противовоздушной обороны ранним утром

Трансляция Reuters зафиксировала ранним утром в пятницу срабатывание сирен гражданской обороны в Киеве. Инцидент произошел предположительно в Дарницком районе украинской столицы.

Агентство Reuters вело включение с площади Независимости в Киеве. На трансляции четко слышны звуки сирен противовоздушной обороны, раздавшихся в городе ранним утром 25 февраля.

Аналогичные сообщения приходят и из других регионов Украины. Киевляне слышали звуки сирен гражданской обороны и днем ранее, 24 февраля. Тогда видео из столицы Украины было опубликовано Telegram-каналом «Комсомольской Правды».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением по поводу проведения специальной военной операции на Донбассе. Ее цель, по словам главы государства, в принуждении Украины к демилитаризации и денацификации.

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