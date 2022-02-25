Горячая линия для оказания психологической помощи гражданам Донбасса заработала в России

Минобрнауки и Минпросвещения России запустили горячие линии по оказанию психологической помощи жителям Донбасса.

Получить помощь могут студенты, в том числе иностранные граждане, а также лица, прибывающие и Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-каналах ведомств.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8-800-222-55-71, говорится в сообщении. Также Минпросвещения организовало работу круглосуточной горячей линии по оказанию психологической помощи для детей.