Сенатор Климов намекнул на признаки психического расстройства у Зеленского

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в комментарии «Политике Сегодня» заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского происходит «помутнение разума». К такому выводу сенатор пришел после очередного обращения Киева к западным странам.

Накануне Зеленский призвал страны «бухарестской девятки» создать с Украиной «антивоенную коалицию». В ее рамках Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония должны будут повышать обороноспособность ВСУ и вести единую санкционную политику против России.

«Он одновременно заявляет про все: что никого не боится, что готов пойти на любые наши условия, что какую-то коалицию против нас создает, призывает наших граждан к какой-то революции. И все это практически в течение суток», – констатировал Климов.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Первой реакцией Зеленского на спецоперацию России по защите Донбасса стала пламенная речь, в которой президент Украины пообещал выдать оружие всем желающим гражданам. Также он внес в Верховную раду закон о всеобщей мобилизации и запретил мужчинам от 18 до 60 лет покидать территорию страны. Затем он сделал заявление о разрыве всех дипломатических отношений с Москвой.

Далее последовали многочисленные телефонные переговоры с лидерами европейских стран, которые, впрочем, не увенчались желанной отправкой войск НАТО в Киев. Тогда глава государства обвинил Запад в трусости и констатировал, что в нынешнем конфликте украинцы «остались одни». Тогда же прозвучали слова о том, что Украина готова обсуждать возможность перехода к «нейтральному статусу» на международной арене и дать гарантии невступления в Альянс.

Федеральное агентство новостей /

После он призвал Путина к мирным переговорам, которые «рано или поздно» должны состоятся. Но не прошло и пары часов, как президент Украины записал новое обращение, в котором рассказал о желании создать «антивоенную коалицию» со странами Восточной и Центральной Европы против РФ.

«Человека в таком состоянии очень трудно комментировать. Наверное, лучше к другим специалистам обратиться, которые больше сведущи в такого рода психических состояниях», – сыронизировал сенатор.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Зеленский и его семья находятся в Киеве. А также подтвердил, что Украина готова к переговорам с Россией об отказе от планов по вступлению в НАТО.