Евросоюз намерен ввести против России третий пакет санкций

Третий пакет антироссийских санкций Евросоюза может содержать пункт об отключении РФ от международной платежной системы SWIFT. Об этом журналистам сообщил источник в делегации одного из членов коалиции.

Лидеры стран ЕС намерены ввести против Москвы третий пакет санкций. Его разработка уже началась, уточнил источник.

«Это может быть отключение от SWIFT, однако решения пока нет. Некоторые страны настаивают на этом, а некоторые против», — сообщается в СМИ.

Источник не исключил, что ограничения могут затронуть лично президента России Владимира Путина.

Ранее в МИД РФ раскритиковали возможное решение ЕС. В ведомстве считают такой подход нелегитимным и необоснованным.

Страны Запада выступили с угрозами по санкциям против России. Это связано с признанием РФ независимости ЛДНР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва ответит на ограничения со стороны западных государств.