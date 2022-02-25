Глава минобороны Франции Парли: США и Европа не хотят вступать в военный конфликт с Россией

Желания вступать в открытое военное противостояние с Россией нет ни у кого в Европе и США, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

По ее словам, в настоящее время основная задача заключается в том, чтобы добиться скорейшего прекращения огня на Украине.

«Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с РФ», — заявила Парли в эфире радиостанции RTL.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж ускорит процесс размещения своих военных в Румынии. По его словам, такое решение принято из-за ситуации на Украине.