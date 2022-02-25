Первая ракетка мира Джокович поздравил Медведева с предстоящим лидерством в рейтинге ATP

Многократный победитель турниров серии «Большого шлема» обратился к Даниилу Медведеву, который на следующей неделе возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Новак Джокович в stories своего Instagram-аккаунта отреагировал на предстоящее лидерство Даниила Медведева в рейтинге ATP. Он разместил фотографию с российским теннисистом и поздравил вторую ракетку мира.

«Также поздравляю Даниила Медведева — заслужил, — который теперь станет первым номером», — написал 34-летний теннисист.

Медведев впервые в карьере возглавит рейтинг ATP 28 февраля. Он станет третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, поднимавшимся на первую строчку в списке лучших теннисистов планеты .