Поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Самарскую область

Самарская область приняла поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба правительства региона.

Рейс с 266 пассажирами ночью прибыл на станцию города Тольятти. Особое внимание оказывается 137 детям, среди которых шестеро являются малышами до года. Размещение эвакуированных жителей осуществляется в санатории «Колос», лагере «Космос-2», а также базах отдыха «Дубки» и «Волжанка». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что к размещению все готово, и поблагодарил жителей региона за оказанную помощь.

«Самарская область сегодня принимает первых беженцев с Донбасса. К их размещению все готово в том числе благодаря нашим жителям, которые откликнулись на призыв о помощи, не оставив соотечественников один на один с бедой. Я хочу еще раз сказать всем моим землякам большое спасибо за эту поддержку», — передает пресс-служба слова Азарова.

Всего для размещения беженцев в регионе подготовлено около тысячи мест. Прибывшим в Самарскую область людям проведут ПЦР-тестирование и окажут юридическую помощь, а также проконсультируют по поводу мер социальной поддержки.