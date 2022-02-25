«Йокерит» в ближайшее время покинет КХЛ из-за спецоперации России в Донбассе

Хельсинский «Йокерит» в ближайшее время официально объявит о выходе из состава команд-участниц Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Руководство «джокеров» приняло такое решение в связи со специальной операцией, которую проводит Россия в Донбассе. На данный момент известно, что большая часть спонсоров, выделявших «Йокериту» деньги для выступления в КХЛ, отказалась от сотрудничества с клубом.

Ранее стало известно, что нижегородское «Торпедо» заменит «Йокерит» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, если финны примут решение покинуть лигу. Команда Дэвида Немировски, занявшая по итогам регулярного чемпионата КХЛ девятое место в Западной конференции, сыграют серию до четырех побед против петербургского СКА.