Чиновница получила два года колонии за гибель ребенка при нападении собак на Камчатке

Суд приговорил заместителя начальника Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа к двум годам колонии по делу о халатности, из-за которой погиб восьмилетний мальчик при нападении бездомных собак.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2020 года чиновница не принимала мер по отлову бродячих собак из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям, в результате популяция бездомных животных значительно возросла.

В начале ноября 2020 года в районе нежилой зоны морского порта стая агрессивных собак растерзала восьмилетнего ребенка. Пострадавший получил множество рвано-укушенных ран головы и туловища, а также верхних и нижних конечностей. Школьник скончался от кровопотери на месте трагедии.

В ходе судебного следствия фигурантка дела свою вину не признала. Отбывать наказание женщина будет в колонии-поселения.