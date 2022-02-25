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Чиновница получила два года колонии за гибель ребенка при нападении собак на Камчатке

Происшествия
Чиновница получила два года колонии за гибель ребенка при нападении собак на Камчатке

Суд приговорил заместителя начальника Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа к двум годам колонии по делу о халатности, из-за которой погиб восьмилетний мальчик при нападении бездомных собак.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2020 года чиновница не принимала мер по отлову бродячих собак из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям, в результате популяция бездомных животных значительно возросла.

В начале ноября 2020 года в районе нежилой зоны морского порта стая агрессивных собак растерзала восьмилетнего ребенка. Пострадавший получил множество рвано-укушенных ран головы и туловища, а также верхних и нижних конечностей. Школьник скончался от кровопотери на месте трагедии.

В ходе судебного следствия фигурантка дела свою вину не признала. Отбывать наказание женщина будет в колонии-поселения.

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