Зампред комитета по энергетике Госдумы РФ Валерий Селезнев дал свои комментарии по поводу приостановки Германией сертификации магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает издание Pravda.Ru, Селезнев считает, что канцлер Германии Олаф Шольц решил приостановить сертификацию для того, чтобы в связи с изменением геополитической ситуации вновь оценить риски для безопасности Германии и попытаться выторговать для себя лучшие условия по поставкам газа. Депутат пояснил, что, по его мнению, Олаф не примет решений, которые бы коренным образом повлияли на развитие газотранспортной системы.

Ранее канцлер ФРГ сообщил об изменении геополитической ситуации, в связи с чем и было принято решение по проекту газопровода.