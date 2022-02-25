Власти Нижегородской области объявили режим повышенной готовности из-за беженцев

Режим повышенной готовности объявили в Нижегородской области в связи с прибытием беженцев из Донбасса. Власти региона рассчитывают принять около тысячи эвакуированных граждан.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин накануне объявил о подготовке пунктов временного размещения, где смогут устроиться жители Донецкой и Луганской народных республик. Беженцам предоставят вещи первой необходимости и продукты питания.

Более 100 тысяч эвакуированных жителей Донбасса уже пересекли российскую границу. Поезда с людьми прибывают в Ростовскую, Воронежскую, Самарскую, Московскую и другие области. Причиной эвакуации стало начало боевых действий на территории Украины.