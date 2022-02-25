Зеленский обратился к «бухарестской девятке» на фоне событий на Украине

Киев попросил от стран-членов «бухарестской девятки» помощи на фоне специальной военной операции России в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства призвал указанные страны предоставить оборонную помощь. Кроме того, Зеленский выступил за введение санкций против России. Стоит отметить, что в «бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что европейские страны боятся защищать Украину. По его словам, Запад не желает отвечать на вопрос о возможном членстве страны в НАТО.