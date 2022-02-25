Сенатор Джабаров объяснил непоследовательно Европы в ОБСЕ отсутствием методичек из США

Заседание ОБСЕ произошло в рабочем режиме, не считая истерики со стороны американских представителей. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«За исключением представителя США, буквально брызгавшего слюной с обвинениями в адрес РФ и лично Владимира Путина, остальные страны ограничились общими рассуждениями о нарушении нашей страной "принципов европейской безопасности"», — прокомментирован он.

Мониторинговая организация CIS-EMO /

По мнению сенатора, причина непоследовательной позиции европейских представителей на заседании объясняется отсутствием «американских методичек».

«Из Вашингтона к этому времени еще не поступили четкие инструкции, что и как нужно говорить. Смешно рассуждать о суверенной и самостоятельной Европе. Это все очевиднее», — заметил Джабаров.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий», а также призвал украинских военных сложить оружие и разойтись по домам.

По сообщениям министерства обороны, сопротивление оказывают лишь националистические батальоны. Регулярные войска украинской армии отказываются воевать против России.