Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстановке на границе с Украиной

Минувшая ночь на граничащих с Украиной территориях Белгородской области прошла спокойно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети Instagram.

Жителям приграничных районов, чьи дома были полностью или частично разрушены накануне после начала специальной операции в Донбассе, будет оказана помощь, заверил глава Белгородской области. Гладков планирует 25 февраля посетить пострадавшие от снарядов районы.

Президент России Владимир Путин объявил о спецоперации в Донбассе утром 24 февраля в ходе обращения к гражданам. Вечером этого же дня российский лидер отметил, что операция на Украине была вынужденной мерой, передает телеканал «360».