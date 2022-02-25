Спикер Госдумы перечислил три роковых ошибки Зеленского

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал три роковых ошибки, которые допустил президент Украины Владимир Зеленский. Это надежда на США и ЕС, заявление о том, что Украина хочет вернуть себе право на ядерное оружие и отказ от переговоров с ДНР и ЛНР.

«Были ошибки роковые… Первая… Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Вторая. Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. И третья. Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Среди других ошибок украинского лидера председатель Госдумы назвал потакание националистам, закрытие неугодных СМИ и преследование таких же неугодных политиков.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военизированную спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин призвал украинских военнослужащих сложить оружие и отправляться домой.

В Минобороны РФ подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины. Угрозы мирному населению нет.