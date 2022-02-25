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Спикер Госдумы перечислил три роковых ошибки Зеленского

Россия
Спикер Госдумы перечислил три роковых ошибки Зеленского

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал три роковых ошибки, которые допустил президент Украины Владимир Зеленский. Это надежда на США и ЕС, заявление о том, что Украина хочет вернуть себе право на ядерное оружие и отказ от переговоров с ДНР и ЛНР. 

«Были ошибки роковые… Первая… Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Вторая. Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. И третья. Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Среди других ошибок украинского лидера председатель Госдумы назвал потакание националистам, закрытие неугодных СМИ и преследование таких же неугодных политиков.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военизированную спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин призвал украинских военнослужащих сложить оружие и отправляться домой. 

В Минобороны РФ подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины. Угрозы мирному населению нет. 

 

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