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Ростуризм призвал гостиничный бизнес на юге страны сделать поблажки для путешественников

Общество
Ростуризм призвал гостиничный бизнес на юге страны сделать поблажки для путешественников

Федеральное агентство по туризму призвало гостиничный бизнес войти в положение путешественников, застрявших на юге России из-за закрытых аэропортов. Так, отели попросили продлить проживание гостей без дополнительной платы.

Ведомство рекомендовало туристам отложить поездки в регионы России, аэропорты которых были временно закрыты из-за обострения ситуации на Донбассе. Актуальную информацию путешественники могут уточнить на официальных сайтах авиакомпаний. При этом забронированные поездки граждане вправе перенести на более поздние даты, напомнили в Ростуризме.

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм просит отельеров с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг. При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий», — сообщило ведомство.

Самостоятельным туристам, оказавшимся в регионах России с закрытыми аэропортами, было рекомендовано отложить возвращение домой. Путешественникам, которые остались за рубежом, посоветовали ждать официальной информации об обратных маршрутах. Ранее в Ростуризме заявили, что в регионах с закрытыми аэропортами находится 150 тысяч российских туристов, сообщает телеканал «360».

#туристы #отели #ростуризм