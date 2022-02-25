Ростуризм призвал гостиничный бизнес на юге страны сделать поблажки для путешественников

Федеральное агентство по туризму призвало гостиничный бизнес войти в положение путешественников, застрявших на юге России из-за закрытых аэропортов. Так, отели попросили продлить проживание гостей без дополнительной платы.

Ведомство рекомендовало туристам отложить поездки в регионы России, аэропорты которых были временно закрыты из-за обострения ситуации на Донбассе. Актуальную информацию путешественники могут уточнить на официальных сайтах авиакомпаний. При этом забронированные поездки граждане вправе перенести на более поздние даты, напомнили в Ростуризме.

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм просит отельеров с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг. При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий», — сообщило ведомство.

Самостоятельным туристам, оказавшимся в регионах России с закрытыми аэропортами, было рекомендовано отложить возвращение домой. Путешественникам, которые остались за рубежом, посоветовали ждать официальной информации об обратных маршрутах. Ранее в Ростуризме заявили, что в регионах с закрытыми аэропортами находится 150 тысяч российских туристов, сообщает телеканал «360».