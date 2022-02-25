Депутат Госдумы Шеремет предложил восстановить железнодорожное сообщение с Украиной

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет вслед за водоснабжением Крыма предложил восстановить железнодорожное сообщение с Украиной.

Шеремет считает, что нельзя останавливаться на возобновлении поставок днепровской воды. По мнению политика, необходимо ставить вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения между Крымом и освобожденными от националистов городами Украины.

«Транспортная блокада полуострова должна быть снята», — заявил Шеремет РИА Новости.

В 2014 году Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды и транспортное сообщение с вошедшим в состав РФ Крымом. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации, в ходе которой было восстановлено водоснабжение полуострова.