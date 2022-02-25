Турция заявила о праве флота России проходить через закрытые проливы Босфор и Дарданеллы

Российский флот сможет вернуться на базу через закрытие турецкие порты. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Анкара может принять решение о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы. Соответствующий запрос накануне подала Украина. Дипломат сослался на положения Конвенции Монтре, согласно которой Турция может принимать какие-либо меры в отношении стран, участвующих в войне.

«Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — заявил Чавушоглу.

Россия объявила военную спецоперацию для помощи Донбассу. Это произошло после того, как Киев открыл огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик.