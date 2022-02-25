Зеленский признал необходимость диалога с Россией для прекращения боев

Диалог между Киевом и Москвой является неизбежной мерой для прекращения боевых действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что обсуждение этой темы должно начаться как можно скорее, чтобы предотвратить большее число жертв.

«России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия... Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери», — заявил он.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Москва назвала эту меру вынужденной для спасения населения республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.