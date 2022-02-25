Росавиация пригрозила Лондону ответными санкциями из-за «Аэрофлота»

Росавиация направила авиационным властям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать положение о соглашении в воздушном пространстве. Она предупредила, что в ответ на санкции против «Аэрофлота» могут последовать зеркальные меры.

Росавиация напомнила, что у Москвы сохраняется право применения зеркальных мер «в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний». Британским властям указали на обязательства. Росавиация сообщила, что 25 февраля авиакомпании Великобритании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов, а также два прямых рейса по направлению Лондон — Москва.

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что кровопролитие на совести киевского режима. Минобороны РФ заверило, что обычным украинцам ничего не угрожает.