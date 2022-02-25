Одесситов взволновал вопрос действия гривны в Крыму после присоединения к России

Жительница Крыма сообщила, что ее близкие и друзья заинтересовались деталями финансового положения на полуострове в 2014 году. Так, одесситы обеспокоены, как долго гривны были в ходу.

Россиянка Ирина поделилась любопытными деталями общения с жителями Одессы на фоне событий, происходящих на Украине. Как оказалось, ее близкие задумались о том, как долго действовала украинская валюта после воссоединения Крыма с Россией. Об этом Ирина рассказала в комментарии ФАН.

«Одесситы интересуются, как долго в Крыму ходила гривна, по какому курсу меняли и в каких количествах», — сообщила Ирина.

Неизвестно, почему этот вопрос заинтересовал жителей Одессы. Не исключено, что граждане оказались напуганы происходящими событиями и опасаются за свое финансовое состояние: в местных банкоматах уже отсутствуют наличные деньги.

Действие гривны в Крыму продлилось три месяца в 2014 году. Курс был 3 к 1, граждане получили возможность расплачиваться как гривнами, так и рублями.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что это вынужденная мера и Москве не оставили выбора.