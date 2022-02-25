Юшков назвал причины резкого скачка цены на газ в Европе

Цена на газ на спотовых рынках Европы вновь поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Этому подорожанию способствовали два фактора – геополитический и технический.

Об этом в комментарии RT рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Напомним, с начала текущей недели стоимость мартовских фьючерсов на газ резко поднялась.

Еще в понедельник, 21 февраля, расчетная цена голубого топлива составляла 850 долларов за тысячу кубометров, через два дня она поднялась до 1050 долларов. Утром в четверг, 24 февраля, по данным лондонской биржи ICE Futures, тысяча кубометров газа стоила 1170 долларов, днем – 1389, а к 18:40 по московскому времени цена на топливо возросла почти до 1650 долларов.

По словам Игоря Юшкова, первый фактор, способствующий такому резкому росту цены на газ – технический – связан с тем, что в европейских подземных хранилищах запасы топлива к концу отопительного сезона заканчиваются.

«Это значит, те объемы, которые раньше брались с подземных хранилищ на протяжении отопительного сезона, сейчас они должны брать из текущего импорта. Значит, спрос ежесуточный импорта нарастает, и как раз цена растет», — объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

А геополитический фактор, по его словам, оказывает влияние на стоимость газа из-за того, что Россия остается крупнейшим экспортером голубого топлива в мире. И все санкции, которые разные страны вводят против РФ, способствуют подорожанию газа.

«Все, что касается ущемления России, вызывает нервозность на рынке», — добавил Юшков.

Напомним, после того, как поздним вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, страны Запада одна за другой начали заявлять о введении новых пакетов антироссийских санкций. При этом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о решении Берлина остановить процесс сертификации «Северного потока – 2», без которой новый российский газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.