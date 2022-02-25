ГСЧС Украины опубликовала фото пожара в доме на юге Киева

Пожар в жилом доме на юге Киева мог произойти из-за взрыва в небе неизвестного объекта. Кадрами с места событий поделилась Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На кадрах видно, что как минимум в одном подъезде выбиты окна, в нескольких квартирах начался пожар. На месте происшествия работают экстренные службы Киева. Информация о пострадавших и погибших в результате ЧП уточняется.

Информация о взрыве в небе над Киевом поступила несколькими часами ранее. Сначала речь шла о сбитом воздушном судне, однако эта версия не подтвердилась.

С 24 февраля Россия по просьбе глав ЛДНР начала спецоперацию по защите граждан республик и демилитаризации Украины. В Москве подчеркнули, что это вынужденная мера и несет опасности для мирных жителей. Кроме того, никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины Россия не наносит.