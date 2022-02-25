Санкции США против России могут пошатнуть экономику западных стран

Новые санкции против России, которые объявил американский президент Джо Байден, могут негативно сказаться на экономике западных стран, в том числе США.

Ограничительные меры коснулись экспорта технологий, крупных российских банков, юридических и физических лиц, которые, по мнению США, приближены к Кремлю. Хозяин Белого дома заявил, что жесткие рестрикции направлены на разрушение российской экономики.

Однако опыт прошлых лет показывает, что санкции способны пошатнуть экономику Запада. Американцы отказались вводить ограничительные меры против «Русала», боясь, что повторятся события весны 2019 года. Тогда цены на алюминий взлетели на 35%: это спровоцировало в экономике США серьезные проблемы. Уже утром 24 февраля стоимость за метал достигла отметки в 3480 долларов за тонну. Эта стоимость стала новым рекордом. Как пишет «Экономика сегодня», введение ограничительных мер против «Русала» привело бы к катастрофе.

К тому же американские политики отказались от мысли об отключении России от SWIFT. Дело в том, что это могло бы привести к коллапсу на рынке энергоносителей и сырья. Соединенным Штатам, видимо, от этого тоже страшно. Ведь они покупают в России нефть марки Urals, титан, различные сплавы и металлы.

Также стоит обратить внимание на позицию рубля, который после выступления Байдена повысился к доллару. Это означает, что игроки рынка считают приемлемыми новые выпады Вашингтона.

Россия утром 24 февраля объявила о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Такой шаг последовал после обращения ЛНР и ДНР с просьбой о помощи. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что кровопролитие на совести киевского режима.