Белый дом: экстренный саммит НАТО по Украине состоится 25 февраля

НАТО проведет в пятницу саммит по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил Белый дом.

Согласно предварительным данным, экстренный саммит НАТО начнется в 17:00 по Москве. Он будет посвящен происходящим на территории Украины событиям.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны объявил о начале военной операции. Глава государства отметил, что такое решение обусловлено необходимостью защитить гражданское население Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацией Украины.