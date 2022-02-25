Мощные взрывы прогремели в столице Украины

Два мощных взрыва произошли в Киеве. Согласно данным Telegram-канала Anna-News, ракетный удар был произведен по зданиям генштаба Вооруженных сил Украины и расположению полка связи.

Информацию распространяют в Сети также местные жители. На данный момент сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

В четверг было объявлено о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, о чем заявлял президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения к гражданам.

Российский лидер подчеркивал, что принятая мера носит вынужденный характер. По словам Путина, целью спецоперации является «демилитаризация и денацификация Украины», а также защита людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.