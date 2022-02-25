Леонков назвал дату завершения спецоперации российской армии на Украине

Спецоперация российской армии по защите Донбасса, которая была начата в ответ на масштабное наступление ВСУ на ЛНР и ДНР, продлится не более двух-трех суток.

Такое мнение в комментарии информагентству NEWS.ru высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Как напомнил эксперт, российское высокоточное оружие направлено исключительно против объектов военной инфраструктуры и не представляет угрозы для мирного населения Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что по итогам первого дня спецоперации российские войска уничтожили на территории Украины 83 объекта наземной инфраструктуры, в том числе аэродромы и системы противовоздушной обороны.

По мнению Алексея Леонкова, российские военные будут использовать высокоточное орудие в течение первых суток спецоперации, после чего займутся блокированием военных группировок ВСУ на территории Донбасса.

«Все, кто не будут складывать оружие, будут уничтожаться», — добавил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Всего наземная миссия российских войск, по мнению Леонкова, займет не более трех дней, так как ее основной целью является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности РФ.

В заключение военный эксперт напомнил, что Россия долгое время призывала украинские власти к переговорам и соблюдению Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, давая им шанс избежать операции по принуждению к миру. Однако Киев этим шансом не воспользовался.