Бывшая служащая МИД Франции Франсуаза Николя раскрыла коррупционную схему внешнеполитического ведомства. Об этом она рассказала в интервью главе Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэрада.

Как сообщила Николя, она лишилась своей должности после того, как раскрыла преступную схему. Экс-сотрудница работала во французском посольстве в Бенине, однако как только она узнала о незаконной трате денег, женщина заболела малярией, после чего обманом была возвращена во Францию, передает Федеральное агентство новостей.

«Сотрудница министерства сказала мне, что посол мотивировал мое возвращение во Францию попыткой самоубийства. Я рассмеялась тогда. Тогда мне пришлось пройти психиатрическую экспертизу, на которой настояло министерство», — отметила она.

Только в 2009 году Николя смогла вернуться на свою должность в МИД Франции, где уже при новом руководстве ей объяснили новые правила. Вместо нее обработкой некоторых файлов должна была заниматься одна из секретарей-бенинок, что вызвало удивление у Франсуазы, рассказала она Фонду борьбы с репрессиями, основанному бизнесменом Евгением Пригожиным.

«У нее был обычный рабочий график. Так что я не понимала, каким чудом она успевает при таком графике выполнять и свою, и мою работу. Эта работа занимала у меня много времени, я брала сверхурочные», — добавила Николя.

Спустя какое-то время она поняла, что некоторые файлы были пустыми, однако средства на них все равно выделялись. Раскрытие правды стоило Николя должности. По мнению бывшей работницы МИД Франции, ведомство незаконно присваивает себе баснословные деньги.