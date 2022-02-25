Reuters: Макрон предложит Украине помощь в размере 300 млн евро

Украине будет предложена помощь в размере 300 млн евро и военная техника. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, Париж намерен ускорить размещение своих военных в Румынии. Информацию передает агентство Reuters.

При этом недавно французский лидер поддержал президента Украины Владимира Зеленского на фоне обострения ситуации на востоке страны. В телефонной беседе Макрон указал на солидарность Парижа с киевскими властями.

Однако ситуация на Украине усложнилась несколько дней назад как раз по вине Киева, который начал атаковать республики Донбасса. Главы ДНР и ЛНР обратились за помощью к России, которая вынужденно начала спецоперацию по демилитаризации Украины.