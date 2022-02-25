Корнилов: спецоперация РФ вызвала в ЛНР и ДНР ликование, а на Украине – панику

Отношение жителей ЛНР и ДНР к начавшейся утром 24 февраля спецоперацию российских войск по защите Донбасса, очень сильно отличается от того, как к происходящему относятся жители Украины.

Об этом в разговоре с изданием «Украина.ру» рассказал политолог и публицист, уроженец Донецка Владимир Корнилов

Напомним, ранее лидеры Луганской и Донецкой народных республик обратились к российскому руководству за помощью, после чего президент РФ Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что удары наносятся точечно с помощью высокоточного оружия по объектам военной инфраструктуры, системам ПВО и аэродромам украинской армии, а мирному населению Украины ничего не угрожает.

Как рассказал, комментируя происходящее, Владимир Корнилов, впечатления от начавшейся военной спецоперации российский войск вызвала совершенно противоположные впечатления у жителей Украины и жителей ЛНР и ДНР.

«Если на Украине люди действительно переживают, волнуются, боятся, чего уж греха таить — они впервые за свою жизнь услышали где-то рядом выстрелы, разрывы — причем в основном эти разрывы собственных снарядов, когда пытаются сбить какие-то беспилотники украинские войска. Но паника присутствует. И совершенно по иному все это воспринимается в Донецке и Луганске, где сейчас разрывы звучат очень интенсивно, где сейчас действительно канонада, где слышны серьезные обстрелы. При этом народ ликует!» — рассказал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

И, по его словам, жителей Донбасса можно понять, так как они в течение последних восьми лет порой ежедневно подвергались артиллерийским обстрелами, а теперь они понимают, что это возможно последняя канонада в их жизни. То есть после восьми лет жизни на фронте эти люди оказываются в тылу.

«Как вы думаете, как это будет воспринимать любой человек, любой ребенок, любая мама этого ребенка? Да чего говорить, у нас там даже домашние животные реагируют на эти взрывы, и очень многие жители научились определять откуда прилет или вылет по реакции своих собак во дворе. Собаки уже чувствуют, кто стреляет», — подчеркнул Корнилов.

Поэтому, по его словам, ликование этих людей можно понять, так как у них долгожданное освобождение вызывает очень сильные эмоции. Для жителей Донбасса – это праздник со слезами на глазах, отметил Корнилов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эти эмоции, по словам эксперта, можно сравнить с тем, что испытывали жители города Сталино – нынешнего Донецка – в 1943 году. Город тогда был полностью разрушен, от него остались одни руины, но жители плакали от счастья и радовались, встречая советских воинов-освободителей.

В заключение Владимир Корнилов добавил, что очень надеется, что в ходе начавшегося наступления украинские вооруженные силы будут отброшены от республик Донбасса.